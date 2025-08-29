40 perce
Szijjártó Péter: az elmúlt egy esztendő Európa drámai vesszőfutásáról szólt (videó)
A külgazdasági és külügyminiszter világpolitikai helyzetértékelésével kezdődött az idei Tranzit Fesztivál Tihanyban.Szijjártó Péter beszámolt az Európai Unió válságáról, a magyar külpolitika erősségeiről, valamint az ukrajnai háború helyzetéről.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előadást tart Hol a helyünk? – Magyarország külpolitikai mozgástere címmel a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én
Forrás: MTI
Fotó: Krizsán Csaba
„Az elmúlt egy esztendő Európa drámai vesszőfutásáról szólt” – fogalmazott Szijjártó Péter az idei Tranziton tartott előadásában, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint
sok változás történt a világban, ezekben a változásokban pedig közös, hogy Európa azoknak mindig a vesztese volt.
Jelezte, hogy korábban odafigyeltek arra, amit Európában mondanak, de ez most nincs így. De szót ejtett arról is, hogy Európa versenyképessége a földbe állt, kulcsfontosságú iparágakban váltak európai gazdasági szereplők éllovasból a középmezőny tagjává.
A tekintetek egyre inkább Kínára és az Egyesült Államokra szegeződnek
– tette hozzá.
A tárcavezető szerint Európa a háború kontinensévé vált, és a brüsszeli vezetők hibái okozták, hogy Európa drámai helyzetbe került. Szijjártó kiemelte, hogy a brüsszeli vezetők miatt jóérzésű európai embereknek szégyenérzete van.
Mára az EU megszűnt komolyan vehető világpolitikai tényező lenni
– szögezte le.
Szijjártó Péter: ma az ukrajnai béke legádázabb akadályozói az európai politikusok
Úgy vélte, hogy
a magyar kormány feladata kivédeni az EU mélyrepülésének a hatásait, megvédeni a magyar gazdaságot és családokat. Ezt pedig úgy kell tenni, hogy közben az EU tagjai vagyunk.
Az EU-t ma egy extrém liberális, háborúpárti, frusztrált, őrültségekre alapozó politika elit uralja
– tette hozzá.
Az Európai Unió elszigetelődött
Szijjártó Péter szerint az EU vezetői a globális politikai szinten elszigetelték az uniót. Versenyt rendeztek abból, hogy ki tud bunkóbb megjegyzéseket tenni Donald Trumpra. Ez pedig visszaköszönt, amikor Trump újra az Egyesült Államok elnöke lett.
Kínával kapcsolatban a miniszter kiemelte: nagy hiba, hogy Európa rendszerszintű ellenfélként tekint rá.
Úgy vélte, hogy együttműködésre kellene koncentrálni, ami nem történik meg. Az unió Oroszországgal való viszonyáról Szijjártó elmondta, hogy az országot nem sikerült térdre kényszeríteni, a szankciós csomagok pedig nem hozták el a békét. Az Afrikával való együttműködést pedig ellehetetlenítette a gender-témák erőltetése.
Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amely kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködésre képes
– húzta alá.
A miniszter véleménye szerint
be kell látni, hogy az EU elbukta a vámháborút az Egyesült Államokkal szemben.
Ilyen rossz, Európának károkat okozó megállapodást még senki nem kötött, mint most Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Kínával szemben pedig arról szavazott az EU, hogy vámot vezetnek be a kínai elektromos autógyártó vállalatokkal szemben. Ennek a kárát az európai autógyártók viselik.
Az unió vezetői felszámolták az EU versenyképességét
– tette hozzá.
A háború folytatása kapcsán a miniszter elmondta, hogy
a nyugatiak az elmúlt három évben alpári módon támadták hazánkat azért, mert tűzszünetet és békét szorgalmazott.
Az európai politikai elit a háború folytatásában érdekelt. Az európai vezetők a háború globalizálására ható döntéseket hoztak
– rögzítette.
A tárcavezető beszélt a Magyarországot ért támadásokról, arról, hogy Brüsszel célja, hogy egy bábkormányt ültessen az ország élére, belenyomja hazánkat a háborúba, és felvegye Ukrajnát az EU-ba, valamint arról is kifejtette a véleményét, hogy a Tisza Párt politikusai nem vállalták a vitát a Tranziton.
A teljes szemlét ide kattintva tudja elolvasni.