Diplomácia

Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval

Címkék#békefolyamat#Szergej Lavrov#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be a beszélgetésről. „Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón –váltottam pár szót telefonon” – írta a Szijjártó Péter a Facebook-oldalán vasárnap.

Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálatának felvétele Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről (b) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterről az Eurázsiai Biztonsági Konferencián Minszkben 2024. október 31-én

Forrás: MTI/EPA/Orosz külügyminisztérium sajtószolgálata

„Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába” – tette hozzá Szijjártó Péter. 

Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely

– közölte a tárcavezető. 

„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad” 

– írta Szijjártó Péter.

