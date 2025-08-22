Szijjártó Péter: ismét támadás érte a Barátság vezetéket

A több mint négyezer kilométer hosszú Barátság vezeték a világ egyik legnagyobb kőolajszállító rendszere, amely kulcsszerepet játszik Közép-Európa energiaellátásában. Magyarország kőolajimportjának döntő hányada ma is ezen az útvonalon érkezik.

Az első támadás a Barátság kőolajvezeték ellen augusztus elején történt, amikor a vezeték oroszországi szakaszát érte találat, emiatt napokra leállt a tranzit Magyarország és Szlovákia felé. Alig néhány nappal később újabb csapás érte a rendszert, ezúttal a belorusz területen, ami ismét komoly fennakadást okozott az ellátásban – írja a Magyar Nemzet, amely arra is rámutat, hogy a mostani, harmadik támadás egyértelműen jelzi: a háború egyre gyakrabban célozza a kritikus energiahálózatokat, ezzel közvetlenül fenyegetve hazánk energiabiztonságát.