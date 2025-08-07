1 órája
Szánthó Miklós éles kritikával illette Fleck Zoltánt
Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben pontról pontra elemezve mutatta be, hogy az ELTE jogászprofesszora által képviselt álláspont miért ellentétes az alaptörvénnyel, miért jelent valós veszélyt a jogállamra. Szánthó Miklós szerint „éhes Fleck makkal álmodik”.
Szánthó Miklós szerint Fleck Zoltán 2021 után most újra „álmodozik” egy baloldali győzelemről, és ismét a jogállami keretek átlépésével kacérkodik. „Fleck annak idején azt javasolta, hogy egy esetleges baloldali feles többséggel is meg kellene kísérelni az alkotmány átírását – amihez tudvalevőleg kétharmad kell. Ezt az országban akkor is kevesen értették ép ésszel” – idézte a főigazgató bejegyzését a Magyar Nemzet.
Fleck most ott tart, hogy zsarolással és fenyegetéssel kellene befolyásolni a köztársasági elnököt, aki szerinte megtagadhatná, hogy a választás nyertesét kérje fel kormányalakításra. Ez egyszerre ostoba és veszélyes
– fogalmazott a főigazgató Flecknek azon botrányos felvetésére reagálva, miszerint a köztársasági elnökre akár nyomást kellene gyakorolni a kormányalakítás érdekében.
Gulyás Gergely szerint Fleck Zoltánnak még az egyetem környékét is kerülnie kellene
Magyarországon a köztársasági elnök nem buktathat politikai alapon kormányt, és a parlamenti többség – ha valóban létezik – egyszerűen benyújthat egy konstruktív bizalmatlansági indítványt, ahogy ez megtörtént a Gyurcsány–Bajnai-csere esetén is
– írta Szánthó Miklós, aki szerint az ilyen nyilatkozatok nemcsak jogi nonszenszek, de súlyos politikai felelőtlenségről is árulkodnak.
Szánthó Miklós szerint Fleck „a marginális, zombi-SZDSZ-es értelmiség típuslidérce”, aki képtelen feldolgozni, hogy Magyarországon nemzeti, szuverenista kormányzás zajlik.
