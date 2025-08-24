augusztus 24., vasárnap

Visszavont engedély

7 perce

A Pentagon döntött: korlátozza az ukrán rakétacsapásokat

Címkék#ATACMS#Ukrajna#háború#Pentagon

A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy Donald Trump megálljt parancsolt az ukránoknak. A Pentagon visszavonta azt az engedélyt, amely lehetővé tette Ukrajnának, hogy amerikai gyártmányú, nagy hatótávolságú rakétákkal támadjon mélyen Oroszország területén belül.

MW
A Pentagon döntött: korlátozza az ukrán rakétacsapásokat

A Pentagon korlátozza az ukrán rakétacsapásokat (illusztráció)

Forrás: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárja sajtószolgálata

Fotó: Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárja sajtószolgálata

A Pentagon csendben visszavonta az Ukrajnának adott engedélyt arról, hogy az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú rakétacsapásokat hajthasson végre mélyen Oroszország területén belül. Amerikai tisztviselők szerint a Pentagon már hónapok óta akadályozza Ukrajna nagy hatótávolságú rakétáinak bevetését oroszországi célpontok ellen, ezzel korlátozva Kijev lehetőségeit – írja a The Wall Street Journal cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet.

Az amerikai, csaknem 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS rakétákat az ukrán hadsereg már nem vetheti be Oroszország területén – mondták amerikai tisztviselők. A Biden-adminisztráció 2023-tól kezdve több száz ATACMS rakétát adott Ukrajnának. 

A Biden alatt bevezetett korlátozásokat, amelyek tiltották az oroszországi csapásokat, 2024 végén eltörölték, miután Észak-Korea belépett a háborúba Oroszország oldalán.

 Az utolsó, Biden által engedélyezett ATACMS-szállítmány tavasszal érkezett meg Ukrajnába, és Kijevnek az amerikai tisztviselők szerint mára csak korlátozott készlete maradt.

Trump elnök világossá tette, hogy a háborúnak véget kell vetni

– idézik Karoline Leavittet, a Fehér Ház szóvivőjét. 

A Pentagon felülvizsgálati eljárása a Storm Shadow rakéták használatára is kiterjed, mivel az amerikai célmegjelölési adatokra támaszkodik 

– hívja fel a figyelmet a cikk, amit teljes terjedelemben ide kattintva olvashat el. 

