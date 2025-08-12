20 perce
Orbán Viktor a Patrióta Extrában mondja el, hogy miként érhet véget a háború – kövesse nálunk!
A pénteken esedékes, történelminek ígérkező Trump–Putyin-találkozó lesz a fő témája annak a beszélgetésnek, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökkel és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel folytat a műsorvezető, Gerhardt Máté a Patrióta YouTube-csatornáján. Az interjú kedden délután 16 órától látható, és nálunk is követhető.
Forrás: Facebook
Fotó: VIVIEN CHER BENKO
Történelmi Trump–Putyin-találkozó Alaszkában. A tét a háború vagy a béke. Orbán Viktor miniszterelnök itt a Patrióta Extrában mondja el, hogy mi várható és hogyan zárulhat le a háború, mi lehet ennek a találkozónak a következménye
– mondta el a közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzésében Gerhardt Máté.
Köszönöm, hogy Nógrádi professzor úrral együtt lehettem itt. Nem vagyok már olyan fiatal, hogy mindenre tudjam a választ, délután adásban leszünk
– mondta el a felvételen Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor: adjunk esélyt a békének, Európa pedig ne legyen szánalmas és gyenge!
Nógrádi György arról beszélt, bízik abban, hogy áttörés lesz az orosz–amerikai tárgyaláson, ha Európa nélkül vagy sok esetben Európa ellenére is, de megindul egy új folyamat.
Az interjút ma 16 órától tekinthetik meg a Patrióta YouTube-csatornáján. A beszélgetést portálunk is közvetíti.