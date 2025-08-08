Orbán Viktor: most már kvittek vagyunk!

– Most már kvittek vagyunk! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy Török Gáborral közös, fagyizás közben készült fotót is mellékelt a bejegyzéshez. Emlékezetes, hogy a baloldali politikai elemző korábban arról írt, hogy amikor legutóbb alkalma volt hosszabban beszélgetni a kormányfővel,

egy fogadást kötöttek arról, hogy vajon érvényes lesz-e a migrációs népszavazás.

Az elemző a diplomáját tette fel tétként, de a miniszterelnök megelégedett egy fagyival. Sajnos, a vesztesnek még nem volt alkalma teljesíteni, és megint itt a nyár – fogalmazott akkor Török Gábor.

A politológus posztjára Orbán Viktor is reagált, aki azt írta, készen áll a fagyiügy rendezésére. Most a képre azt írta: Törököt fogott...