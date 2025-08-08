Miniszterelnöki interjú
1 órája
Orbán Viktor: családbarát politikánk segíti a vágyott gyermekek megszületését (videó)
A miniszterelnök szerint teljesen jogos vita, hogy a fiatalok számára a bérlakás vagy a saját tulajdon jelenti-e a jobb megoldást – ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar álom alapja a saját otthon. Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli interjújában arról is beszélt, hogy a kormány családbarát politikája hozzájárul ahhoz, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek. Szóba került az Otthon start program, valamint az uniós vámmegállapodás utáni lépések is. Követtük az eseményeket élőben.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én
Forrás: MTI
Fotó: Fisher Zoltán
Ezt ne hagyja ki!Digitális polgári kör
12 órája
Orbán Viktor: én a Zebrákhoz csatlakozom (videó)Több kormánytag is elárulta, melyik digitális polgári körhöz csatlakozik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre