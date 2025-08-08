Miniszterelnöki interjú 1 órája

Orbán Viktor: családbarát politikánk segíti a vágyott gyermekek megszületését (videó)

A miniszterelnök szerint teljesen jogos vita, hogy a fiatalok számára a bérlakás vagy a saját tulajdon jelenti-e a jobb megoldást – ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar álom alapja a saját otthon. Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli interjújában arról is beszélt, hogy a kormány családbarát politikája hozzájárul ahhoz, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek. Szóba került az Otthon start program, valamint az uniós vámmegállapodás utáni lépések is. Követtük az eseményeket élőben.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én Forrás: MTI Fotó: Fisher Zoltán

