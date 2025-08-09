augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok Klubja

1 órája

Orbán Viktor: új világ kopogtat

Címkék#Orbán Viktor#világ#Putyin#Harcosok Klubja

A kormányfő szerint Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt.

MW
Orbán Viktor: új világ kopogtat

Orbán Viktor miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott politikai fórumon az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Új világ kopogtat. Trump és Putyin jövő pénteken találkozik Alaszkában. Végre igazi esély a békére. Az ukrán háború mellett a világgazdaság új rendjéről is megállapodhatnak. Ez Magyarország érdeke is. Reméljük, sikerül” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A kormányfő közölte: Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt, ugyanis európai–orosz csúcstalálkozó kellett volna, de nem tették. „Óriási vezetői hiba, történelmi baklövés. Európáról megint az amerikaiak és az oroszok fognak dönteni. Mi meg szurkolhatunk a váróteremből” – írta.

Orbán Viktor a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről úgy vélekedett: igazi áttörés. „Startoljatok rá, fiatalok!” – tette hozzá.

A miniszterelnök arról is szólt: visszatért a kánikula. Ennek kapcsán megjegyezte: „Kéri tanár úr is hőgutát kapott”.

Pestisesekről delirál. Szép csapat, Azahriah véglényezik, Majka fejbe lő, Kéri tanár úr pestisezik. Várjuk a lehűlést. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu