1 órája
Orbán Viktor: aki nincs az asztalnál, az az étlapon van
Újabb bejegyzést tett közzé a kormányfő a Harcosok Klubjában. Orbán Viktor ezúttal is számos fontos témát érintett üzenetében. A miniszterelnök még azt is megmutatta, szerinte mi a nyár videója.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
„Óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos Otthon start program iránt. Szeptemberben indul. Panyi Miklós ott ül a programirodában, segít, és cáfolja az álhíreket. Hajrá, Miklós!” – írta a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében Orbán Viktor, számolt be róla a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor: családbarát politikánk segíti a vágyott gyermekek megszületését (videó)
A miniszterelnök pénteki bejegyzésében rátért az orosz–ukrán háború kérdésére is. „A háborúpárti európai vezetők nem hallgattak ránk. Három éve javasoljuk folyamatosan a tárgyalásokat az oroszokkal. Trump előbb találkozik Putyinnal, mint ők” – írta, majd rámutatott: Európa kimarad a saját sorsáról szóló döntésekből, európai–orosz csúcstalálkozó kell.
Ha lehet, még Trump előtt, ha nem, akkor utána. Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van
– mutatott rá.
Orbán Viktor ezután elárulta a véleményét az Egyesült Államokban zajló botrányról is: egy különleges ügyész jelentéséből kiderült, hogy a demokraták, a Soros-hálózat és a fizetett média alaptalan, hazug orosz kapcsolatokkal akarta lejáratni Donald Trumpot.
„Ezt a műfajt ismerjük. Sorosék, a dollármédia és Brüsszel nálunk folyamatosan ezt csinálja. Hazugságokkal támadják a kormányt, mert egy Brüsszel-párti és ukránbarát bábkormányt akarnak a nyakunkra ültetni. Soha napján!”
– jelentette ki.
A kormányfő megmutatta a csoporttagoknak azt is, mi lett szerinte a nyár videója, amelyet ide kattintva tekinthet meg.