Orbán Viktor: Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője

„Ha Brüsszel és az európai vezetők is beállnak Trump mögé, eljöhet a béke. Ha nem... Erre jobb nem is gondolni. Itt az esély. Azonnal európai–orosz csúcsot kell kezdeményeznie a két nagy európainak. Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője. Ha megint elhibázzák, nélkülünk döntenek rólunk az oroszok és az amerikaiak. Ébresztő!”