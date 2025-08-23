1 órája
Kemény szavakkal bírálta Brüsszelt Orbán Viktor
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában szombaton közzétett üzenetében kemény szavakkal bírálta a brüsszeli vezetést. „Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – fogalmazott Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a Harcosok klubjában emlékeztetett:
a Barátság kőolajvezetéket a héten ismét megrongálta az ukrán haderő
– számolt be a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor most arról számolt be, hogy
az orosz féllel sikerült műszaki megoldást találni a károk elhárítására, és várhatóan egy héten belül helyreáll a szállítás.
Sikeres tárgyalás az oroszokkal… Egy hét múlva újraindul a szállítás
– fogalmazott.
A kormányfő ugyanakkor kemény szavakkal bírálta Brüsszelt, amely ezúttal sem állt Magyarország és Szlovákia mellé.
Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság
– idézte a lap a kormányfő üzenetét.
