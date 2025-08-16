1 órája
Orbán Balázs szerint beérni látszik a magyar miniszterelnök által elindított békemisszió
Orbán Balázs közösségi bejegyzésében arról írt, hogy eredményeket mutat a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió. Mint fogalmazott, ennek köszönhetően is ülhetett tárgyalóasztalhoz a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget vethetnek a háborúnak.
Donald Trump fogadja Orbán Viktor kormányfőt a floridai Mar-a-Lagóban 2024. december 9-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Fischer Zoltán
„Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye: asztalhoz ült a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget tudnak vetni a háborúnak” – kezdte bejegyzését Orbán Balázs.
A Trump–Putyin-találkozó első felvonása történelmi jelentőségű diplomáciai áttörés. Először nyílt meg valódi tárgyalási tér a konfliktus rendezésére, ami önmagában is hatalmas lépés a béke felé. Orbán Viktor miniszterelnök a háború kitörése óta, az elmúlt 3,5 évben következetesen és sokszor egyedül hangsúlyozta: a béke kizárólag tárgyalásos úton érhető el.
„Ezért indította el tavaly nyáron azt a békemissziót, amelynek keretében személyesen tárgyalt az ukrán, az orosz, a kínai, a török és a mostani amerikai elnökkel is. Magyarország álláspontja világos: csak akkor lehet esély a háború lezárására, ha a felek kölcsönösen ismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat – ez pedig kizárólag diplomáciai úton lehetséges” – tette hozzá.
Az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés kezd valósággá válni. A korábbi Trump–Putyin-telefonbeszélgetés és a Steve Witkoff által segített háttéregyeztetések előkészítették a mostani találkozót. A kommunikációs csatornák megnyitása nemcsak lehetségessé vált, hanem mindkét vezető részéről nyitottság is mutatkozott rá. Most végre a legfontosabb is megtörtént: a két szuperhatalom vezetője közvetlenül egyeztetett.
Orbán Viktor: a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt
Ez nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőségű lépés is, különösen annak fényében, hogy a háborúpárti európai vezetők – a leváltott amerikai adminisztráció stratégiai szövetségeseiként – továbbra is a háború elnyújtására épülő stratégiát képviselik. Ők az utolsó pillanatig próbálták rávenni Donald Trumpot, hogy a háború folytatása mellett kötelezze el magát – sikertelenül. Nem véletlen, hogy nem kaptak helyet a tárgyalóasztalnál.
A konfliktus természetesen nem ért véget – de mégis van okunk az örömre. Az elmúlt 3,5 évben most történt meg először, hogy a béke valódi lehetősége megjelent a nemzetközi színtéren. A magyar diplomácia következetes álláspontja, a tárgyalásos megoldás melletti kiállás ma már nem kisebbségi vélemény, hanem a szuperhatalmak által is képviselt álláspont. Az amerika–orosz párbeszéd elindulása komoly tanulság is: sosem késő megtenni a kezdő lépéseket mindazoknak, akik valóban békét akarnak” – zárta.
Menczer Tamás: Orbán Viktornak megint igaza lett
A csatatéren nincs megoldás. Ott csak halottak vannak. Tárgyalni kell – írta bejegyzésében Menczer Tamás. Mint fogalmazott:
A tárgyalás csökkenti a harmadik világháború kockázatát. A tárgyalás hozza el a béke esélyét. Ha a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője beszél egymással, az jó. Az nagyon jó. Ki az a megveszekedett háborúpárti, aki ennek az ellenkezőjét állítja?
A politikus hozzátette, a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt, és kiemelte:
Orbán Viktornak megint igaza lett.