5 órája
Orbán Viktor szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó sorsdöntő lehet
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatosan üzent. „Az egész világ érdeke, hogy csökkentsék a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor kiemelte:
blokkosodás helyett együttműködésre, a világgazdaság újraindítására van szükség. Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben.
Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak. És minket is bele akartak ebbe rántani. Ellenálltunk és kimaradtunk
– idézte a kormányfőt a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor szerint
Magyarország az egyetlen ország Európában, amelynek sikerült kimaradnia a lázálmokból.
Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott megA Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.
Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte. Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra. Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani. Pontosan úgy, ahogy az amerikaiak csinálják
– jelentette ki a miniszterelnök. Beszámolt róla, hogy
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gőzerővel tárgyal az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervről.
A belpolitikára áttérve Orbán Viktor kiemelte, hogy a közszolgálatban dolgozók otthontámogatását kidolgozták, januárban pedig elindítják.
Évi egymillió forint. Összevonható az Otthon start programmal. Mindenkinek lehetőséget akarunk adni rá, hogy saját otthonhoz jusson. A baloldal az albérlők Magyarországát építené, mi saját otthont akarunk mindenkinek
– szögezte le Orbán Viktor.
Orbán Viktor: valótlanságokat terjeszt az ellenzék az Otthon start programról
Orbán Viktor előre megmondta, hogy Trump leül Putyinnal
Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy Donald Trump találkozni fog Vlagyimir Putyinnal, és ennek előzményeit Orbán Viktor már évekkel ezelőtt jelezte.
Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni. Ezt leírta
– fogalmazott Menczer. Hozzátette, hogy Charles Michel, az Európai Tanács volt elnöke is rögzítette mindezt, majd „Orbán Viktor elküldte” az üzenetet.
„Ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni” – mondta, majd kiemelte, hogy
sem Brüsszelnek, sem a német kancellárnak, sem a francia elnöknek nem osztottak lapot, mivel „háborúpártiak” és nem voltak hajlandóak tárgyalni.
Menczer szerint az európai vezetők „a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna”, ezért Európa most kimarad a rólunk szóló döntésekből.
Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell, vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb után. Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!
– zárta Menczer Tamás.