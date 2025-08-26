3 órája
Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”
Mindenki több adót fizetne, aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
Orbán Viktor a kormányülésen
Forrás: Orbán Viktor/ Facebook
– Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának Szja-emeléséről szóló terve.
Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. De azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.
A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk.
De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas
– húzta alá.
Gulyás Gergely: a Tisza visszavezetne a Gyurcsány-korszakba
Gulyás Gergely az MTI-nek azt mondta: nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a „gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak”.
A tárcavezető értékelése szerint az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni, hiszen visszavezetnek abba a Gyurcsány-korszakba, amikor az átlagbér a legmagasabb kulccsal adózott.