Piaci ár alatt

1 órája

A balliberális hátország segítségével kampányol a kormány ellen a Momentum

Címkék#plakáthely#Momentum Mozgalom#Bajnai Gordon#árak#kampány

A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy a párt piaci áron alul, Bajnai Gordonék segítségével kampányol a kormány ellen. A lap szerint a Momentum ezúttal feltehetően állami pénzből egy olyan plakátkampányba kezdett, amely már látványosan a Tisza Pártot segíti.

MW
A Momentum politikusainak vezetésével a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott Kossuth Lajos téri tüntetés résztvevőinek egy csoportja a Lánchídon 2025. május 1-jén

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

Áron alul, két szerződésben alig több mint ötmillió forintért kapott összesen 75 plakáthelyet a Momentum Mozgalom egy Bajnai Gordon köreihez köthető cégtől –számolt be a Magyar Nemzet. 

A lap korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Momentum Mozgalom óriásplakátokat helyezett ki országszerte egy, a kormányváltás rajtad múlik elnevezésű kampány részeként. A Magyar Nemzetnek arról, hogy mindez mennyibe kerül a pártnak, a Momentum szűkszavúan annyit válaszolt, hogy  „a törvényben előírtaknak megfelelően a szükséges dokumentumokat megküldtük a Kormányhivatalnak, amelyeket weboldalukon közzé fogunk tenni”.

A szerződés ugyanakkor megerősíti azt a feltételezést, hogy a párt korábban a magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytathatott tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt. 

A további részleteket IDE kattintva olvashatja el. 

 

