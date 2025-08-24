1 órája
Merz mélyrepülésben van, az AfD erősödik
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a legújabb közvélemény-kutatások szerint a német kancellár népszerűsége történelmi mélyponton van. A választók többsége Merz politikáját sem tartja megfelelőnek, miközben az AfD támogatottsága már elérte a CDU/CSU szintjét.
Friedrich Merz német kancellár a német Elüldözöttek Szövetsége (BdV) alapokmánya aláírása 75. évfordulójának alkalmából rendezett stuttgarti ünnepségen 2025. augusztus 5-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Ronald Wittek
Az Insa közvélemény-kutató intézetnek a Bild megbízásából készült felmérése szerint a megkérdezettek 62 százaléka elégedetlen Friedrich Merz kormányának. Ez 18 százalékponttal magasabb, mint június elején volt. Mindössze 26 százalék fejezett ki elégedettséget, ami a Merz vezette koalíció eddigi legalacsonyabb eredményel – írja a Magyar Nemzet.
A CDU/CSU támogatottsága szintén jelentősen csökkent.
A pártszövetség jelenleg 25 százalékon áll, ugyanannyin, mint az AfD.
Ez a leggyengébb Insa-eredmény hónapok óta. Május 12-én mérték utoljára hasonlóan alacsonyra a pártot, és a fél évvel ezelőtti szövetségi választáson még 28,5 százalékot szereztek.
Történelmi szintre erősödött az AfDA jobboldali párt utolérte a kereszténydemokratákat.
Vagyis hat hónap alatt 3,5 százalékpontot veszítettek, miközben
az AfD fokozatosan erősödve immár azonos szintre került a kereszténydemokratákkal
– számolt be a cikk, amit a további részletekkel ITT tud elolvasni.