Menczer Tamás: az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videóval jeentkezett a Facebookon csütörtökön. „Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak” – jelentette ki Menczer Tamás.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
Szerhij Szidorenko, „Zelenszkij házi újságírója (.) bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen"– jelentette ki a videóban Menczer Tamás.
A felvételhez csatolt bejátszásban az látszik, hogy Szerhij Szidorenko kijelenti:
mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől.
Menczer Tamás szerint „bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba”, viszont „ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle”.
A kommunikációs igazgató úgy vélekedett, hogy Ukrajna
támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen.
Felszólította Ukrajnát, hogy ezt „azonnal fejezze be”.
Menczer Tamás hozzátette:
azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik.