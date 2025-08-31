1 órája
Menczer Tamás: Magyar Péter hazudik és átver
Mindent megígér, aztán jön a feketeleves: az országnak az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne, figyelmeztet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 26-án
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
„Az elmúlt hétre úgy emlékeznek majd, mint amikor végleg bebizonyosodott, amit mindig mondtunk: Magyar Péter és a Tisza bevezetné a Tisza-adót” – írta Menczer Tamás vasárnap a Facebook-oldalán, számolt be róla a Magyar Nemzet.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint
Magyar Péter hazudik és átver, és egész életében ezt csinálta.
„Mindent megígér, aztán jön a feketeleves. Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta. Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.
Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember, pont olyan, mint a főnöke.
A »választás után mindent lehet«. Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk. Vége van, Kicsi” – zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.