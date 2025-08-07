Kínos helyzet
Menczer Tamás bemutatta a peches Magyar Pétert (videó)
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé egy videót. „Pech” – fűzte a Magyar Péterről szóló felvételhez Menczer Tamás.
Menczer Tamás bemutatta Magyar Péter életének egyik legnagyobb pechjét
A Menczer Tamás által közzétett videóban Magyar Péter látható országjárásának egyik állomásán.
A Tisza vezért épp arról kérdezik, hogy kért-e munkahelyet Mészáros Lőrinctől? A kínos helyzetbe került Magyar annyit válaszol: „nem kaptam”.
Ezt ne hagyja ki!Nyílt levél
2025.06.02. 22:07
Mészáros Lőrinc megszólalt: motivációs levelet írt neki Magyar Péter, állást akart tőle, mellé akart ülni
„Pech” – jegyezte meg a jelenet kapcsán Memnczer Tamás.
