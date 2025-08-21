augusztus 21., csütörtök

Alaptalan vádak

Menczer Tamás: kitiltott ukrán kémmel fotózkodók terjesztik a hazugságot a magyar kormányról (videó)

Címkék#Tseber Roland Ivanovics#Rácz András#Menczer Tamás

Egy új videóban Menczer Tamás arról beszélt, hogy ismét alaptalan vádakkal próbálják támadni a magyar kormányt. Mint mondta, teljes képtelenség a kárpátaljai templom felgyújtásáról szóló állítás, amelyet ráadásul olyan emberek terjesztenek, akik egy kitiltott ukrán hírszerzővel közösen szerepelnek.

Magyar Péter és Tseber Roland

Forrás: Facebook/Kocsis Máté

Egy Facebookra feltöltött videóban Menczer Tamás hangsúlyozta: a kormányt ért támadások egyre inkább az „abszurd abszurdját” jelentik. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: 

Amikor az abszurd abszurdjával találkozol, hogy mi gyújtottuk fel a kárpátaljai templomot. Természetesen nem az ukránok, arra már nehéz is mit mondani, de amikor az abszurd abszurdját még tudja fokozni, hogy egyszer csak felraknak egy videót a Magyarországról kitiltott ukrán kémmel, Tseber Roland Ivanoviccsal, hogy hogy nem, itt sétálunk egy szép esti órán Kijevben, mondja Tseber Roland Ivanovics, itt sétálok, itt van velem Rácz András.

Menczer Tamás emlékeztetett, hogy az ügyben szereplő Rácz András „úgynevezett szakértő”, aki a magyar kormányt vádolja. 

A kormánypárti politikus által megosztott felvételen látható, amint Rácz András egy kijevi sétán teljes természetességgel jelenik meg Tseber Roland (Magyarországról kitiltott ukrán kém) mellett. Az Oroszország-szakértő ezt mondja a kamerába: „Teljesen véletlenül.” Tseber pedig hozzátette:

Kivel találkoztam egyébként Kijev központjában, és látom valamilyen Rácz nevű úriember.

Menczer Tamás ironikusan egy kérdést is megfogalmazott a felvételen látottakkal kapcsolatban.

Gyakran szoktál Kijevben Magyarországról kitiltott ukrán kémekkel kedélyesen sétálni, vagy ha netán nem, akkor ez csak Rácz Andrásra jellemző?

Menczer hozzátette, hogy Tseber Roland később „Tisza szigetet alapít, és a kör bezárult”.

