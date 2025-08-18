A fehérvári kórház orvosigazgatója üzent a rémhírterjesztőknek

A lap felidézte, hogy

Magyar Péter korábban rémhíreket terjesztett a székesfehérvári kórházról.

A Tisza elnöke azt állította: „nemcsak fogyasztásra, de fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a víz, olyan fertőző baktériumokat találtak benne. Káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén. Az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek. Az osztályon lévőket nem megfelelően látják el”. A Tisza elnöke csütörtökön a kórházhoz vonult, ahol műbalhét rendezett.

Az üggyel kapcsolatosan megszólalt Takács Péter egészségügyi államtitkár

– az ezzel kapcsolatos részletekről is részletesen beszámol a cikk, amit itt tud elolvasni.