Magyar Péter fenyegetéseire reagált a lengyel politika kiemelkedő alakja
A lengyel politikai élet kiemelkedő szereplője, Marcin Romanowski nyilvánosan rámutatott a Tusk-kormány erkölcsi és politikai bűneire. Egyben határozott választ adott Magyar Péter fenyegetéseire is.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére
A Magyar Nemzet információja szerint Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes közösségi médiás bejegyzésében hangsúlyozta: a magyarok nem engednek a globalisták hazugságainak, manipulációinak és zsarolásának.
Látják, mi történik Lengyelországban Donald Tusk kormányzása alatt: a von der Leyen és Weber által kinevezett politikai tolvajok és bűnözők először blokkolták az uniós hiteleket, most pedig a haverjaiknak és családtagjaiknak osztogatják azokat jachtok, szaunák, sőt csoportos szexklubok vásárlására
– hívta fel a figyelmet.
Megszegik az ígéreteiket, elszegényítik és kisajátítják az államot, és soha nem látott mértékben terjesztik a politikai korrupciót – sorolta a Tusk-kormány bűneit.
Nemcsak az ellenzéket üldözik, hanem azokat a hétköznapi polgárokat is, akik nem hajlandók a kottájukból játszani – hamisan vádolva másokat azzal, amit maguk követnek el. Mint az én esetemben, amikor az illegálisan átvett ügyészség kitalált vádakkal üldöz engem – olyan abszurd vádakkal, hogy még az Interpol is elutasította az üldözésem iránti kérelmüket
– mutatott rá Romanowski.
Reggel, délben és este is hazudnak. Ez a baloldali-liberális establishment természete. Hazug propagandájukkal megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy a magyarok érdekeit jobban védik a globalisták, mint a állam szuverenitását védő kormány
– tette hozzá.
Magyar Péter – a magyar Tusk – pedig jobb, ha felkészül a tárgyalásra, mert amikor Lengyelországban helyreáll a jog és a rend, felelősségre lesz vonva a rólam terjesztett hazugságokért. Nem hagyom, hogy Soros és Weber bábja sértegessen, akit a megbízói védenek, hogy megvalósíthassa terveiket Magyarországon, ha hatalomra kerül
– ígérte Marcin Romanowski.