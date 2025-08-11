2 órája
Otthon start kontra budai villa: Magyar Péter ellentmondásai
Menczer Tamás Facebook-posztjában reagált Magyar Péter kritikáira az Otthon start program kapcsán, kiemelve, hogy a fiatalok számára egyedülálló lehetőséget jelent a fix 3 százalékos kamatozású támogatás.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Ladóczki Balázs
Menczer Tamás a közösségi oldalán ezt írta: „Egyetlen embert ismerünk, aki olyan szépen evett kisgyerekként lekváros kenyeret egy idős asszony kertjében, hogy az asszony ráíratta a budai házát.” Ez az ember Magyar Péter, aki 18 éves korában váratlanul tudta meg, hogy van egy háza.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója megjegyezte: „Micsoda szerencse. Vagy azt is mondhatnánk, így könnyű.” Hozzátette, hogy „mi, többiek nem élhetjük át azt a ‘traumát’, hogy 18 évesen az ölünkbe pottyan egy budai villa”, hiszen az átlagembernek az első lakáshoz hitelre van szüksége.
Ezért fontos a „fix 3 százalékos Otthon start program, amely olyan lehetőség, amely a rendszerváltás óta eltelt időszakban páratlan”.
Menczer Tamás felhívta a figyelmet, hogy
Magyar Péter mégis támadja, hazudozik róla. Minden, amit mond hazugság.
Magyar Péter kiadványa: képekbe csomagolt valóságferdítés
A kormánypárti politikus szerint
a program „kinyit egy ajtót a fiatalok előtt”, hiszen „sok esetben annyi vagy kevesebb lesz a hiteltörlesztés, mint egy albérlet díja”. Magyar Péter viszont ezt az ajtót „becsukná, elzárná ettől a fiatalokat”.
A poszt ironikus zárásában Menczer Tamás arra utalt, hogy „aki a lekváros kenyér mellé egy budai villát is kap, annak könnyű”, mert „megette a finom lekváros kenyeret, megkapta a villát, egész életében lenyúlt mindent, amit lehetett, mindenki másra meg sz.rik”. Végül így fordult Magyar Péterhez:
Te, Peti, tudnál abban segíteni, hogy hogy kell úgy lekváros kenyeret majszolni budai kertekben, hogy az ember kapjon egy villát a kenyér mellé? De amíg mások nem kapnak a lekváros kenyér mellé budai villákat, addig kell a fix 3 százalékos Otthon start program. Ne támadd! Nem mindenki tud olyan ügyesen lekváros kenyeret enni, mint te.