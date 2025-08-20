1 órája
Kocsis Máté: Magyar Péter hetet-havat összehordott Pannonhalmán
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Magyar Péter Pannonhalmán hetet-havat összehordott” – értékelte a Tisza Párt elnökének augusztus 20. alkalmából elmondott beszédét Kocsis Máté, írja a Magyar Nemzet. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán azt írta:
Megértem, nem is nagyon tehetett mást, az ő valódi programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói: Manfred Weber és Ursula von der Leyen.
Megvan, hogy miért támadja a Tisza a fix 3 százalékos otthonteremtési programotNapról napra egyre nagyobb a pánik az ellenzéki oldalon.
Emlékeztetett: „Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot. Ezekről viszont elfelejtett beszélni” – fűzte hozzá Kocsis Máté.
„A beszéd súlytalan volt, az érdeklődés elmaradt a várakozásaitól. Ahogy a választási eredmény is el fog. 235 nap, és felkenődik a falra”
– zárta bejegyzését a kormánypárti politikus, majd a kommentszekcióban hozzátette:
A MANöken jórészt a kormánytól szedte az ötleteit, neki csak az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.