1 órája
Kocsis Máté lebuktatta Magyar Péter újabb hazugságát
Orbán Viktor nem vett igénybe honvédségi gépet.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
„Az önimádó MANöken képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint mai uszítása és hazugsága a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz yachtozásról, luxus ételekről és egyebekről.
Nyilván semmi sem úgy van, ahogy leírja, de a szektának pont ennyi kell. Ahhoz azonban már emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy Magyar Péter azt állítsa, hogy a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrizhető. A HM közlése szerint a miniszterelnök nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt, repülőt, akármit vagy bármit az utazásához
– írta Kocsis Máté, majd végül így zárta a bejegyzését: „Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy!233 nap, és felkenődsz a falra” – fogalmazott Kocsis Máté.
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar PéternekA Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke nyolcvannapos vakáción vett részt.
Orbán Balázs is elmondta az igazságot Orbán Viktorról
„Hoppá, ez egy vízi zebra! Újabb ordas kamu. Ellenben örömmel jelentem a helyszínről, hogy a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírása jól halad. Indulhat a liberális sipákolás!” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel Magyar Péter bejegyzésére reagált, amiben a Tisza Párt elnöke azt sejttette, hogy a miniszterelnök egy luxusjachtra szállt.