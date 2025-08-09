augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Kocsis Máté: a Zebra fog harcolni az áhírek ellen

Címkék#álhír#Kocsis Máté#zebra

A csíkos állat célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

MW
Kocsis Máté: a Zebra fog harcolni az áhírek ellen

Forrás: Shutterstock

Fotó: Miroslav Srb

„A zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen” – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalán megosztott videóban.

 A politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.

 

