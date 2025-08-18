augusztus 18., hétfő

Hősként ünnepelték

34 perce

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor kutatóűrhajós, Orbán Viktor is köszöntötte

Hosszabb távollét és csaknem két hétig tartó űrmisszió után ma délelőtt Budapestre érkezett Kapu Tibor kutatóűrhajós. A hazatérő űrutazót Orbán Viktor is köszöntötte, aki közösségi oldalán üzent neki.

Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

A Magyar Nemzet helyszíni beszámolója szerint sportolók és közéleti személyiségek alkotta delegáció fogadta Budapesten Kapu Tibort. A kutatóűrhajós a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón így fogalmazott:

Pár perce állok csak magyar földön, de tudom, hogy rengeteg minden megváltozott. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk és magasabbra tekintünk.

SZTÁRAY Péter András; FERENCZ Orsolya; CSERÉNYI Gyula; KAPU Tibor
Kapu Tibor kutatóűrhajós (j2), Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b), Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos (b2) és Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára (j) társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Magyarország 45 év után újra megmutatta a tehetségét a világnak

A kutatóűrhajós meghatódottan háláját ki fejezte mindenkinek, aki segítette a felkészítés és az űrmisszió során. Kapu Tibor kiemelte, Magyarország az űrben elvégzett kutatásoknak köszönhetően éveket lépett előre a biológia és az orvostudomány területén. A kísérletek sikerességével kapcsolatban a kutatóűrhajós elmondta, a 18 napos misszió során az átlagnál több feladatot sikerült elvégezni, és ezek eredményessége is meghaladta átlagot.

A Hunor program folytatódik. Ahogy egy nyíregyházi srác is eljutott az űrbe, úgy egy kis ország is tud nagyot alkotni

– jelentette ki Kapu Tibor. Hozzátette, hazánk elérte azt, hogy 45 év után újra megmutassa tehetségét a világnak.

Alázat, találékonyság és némi szerencse. Egy szóval: magyarnak lenni

– fogalmazott Kapu Tibor.

Újságírói kérdésre válaszolva Kapu Tibor kiemelte, az elkövetkezendő hónapok feladata lesz, hogy kiértékeljék a kutatások eredményeit, publikálják, majd pedig az ország minden szegletébe eljuttassák azokat. Kapu Tibor a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva kiemelte, izgatottan várja az elkövetkezendő időszakot,

az elkövetkezendő hónapokban ugyanis igyekeznek minél több emberhez eljuttatni az űrkutatás eredményeit, illetve népszerűsíteni azt a fiatalok körében.

A teljes helyszíni tudósítást, valamint a további újságírói kérdésekre adott Kapu Tibor-válaszokat ITT olvashatja el. 

Így köszöntötte Orbán Viktor a hazaérkező magyar űrhajóst

„Isten hozott, Tibor!” – fogalmazott Orbán Viktor, aki közösségi oldalán üdvözölte több mint kéthetes űrmissziója után hétfőn Magyarországra visszatért  Kapu Tibort. 

Kapu Tibor újra Magyarországon!

– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol egy képet is megosztott.

