Hidvéghi Balázs az alaszkai csúcsról: egy lépés a béke felé, ez a reményünk (videó)

Hidvéghi Balázs Trump béketörekvései kapcsán kiemelte:

Egy lépés a béke felé, ez a reményünk. Mi nagyon értékeljük azt, ahogy Trump elnök nekiállt rendbe tenni ezt a konfliktust, nyilvánvalóan nagyon nehéz helyzetben van, hiszen egy három évnél régebb óta húzódó katonai konfliktusról beszélünk. Van egy háborúpárti európai politika, amely Trump érkezése után is érdekes módon, fura módon folytatódik.

Hidvéghi a Magyar Nemzet beszámolója szerint leszögezte: „Mi nem ebben látjuk ennek a konfliktusnak a lezárását.”

A beszélgetést itt tudja megtekinteni:

Hangsúlyozta:

Tűzszünet, egy deal kell, egy stratégiai megállapodás. Ez ügyben volt fontos fejlemény a Trump–Putyin-találkozó Alaszkában, és remélhetőleg sikerül tovább bírni ezt az irányt most.

A műsor folytatásában főként belpolitikai hírekről volt szó. A műsorvezető kifejtette, hogy az egyik nagy álhíre ennek a nyárnak, meg úgy általában az elmúlt évek nyarainak, hogy senki sincs a Balatonnál.

Járnak a vonatok és percre pontosan megérkeztek. Semmi sem mutat arra, hogy ez úgy lenne, ahogy az álhírek állítják. A turizmus adatai sem. Tehát ha összehasonlítjuk az egy évvel korábbi adatokkal, akkor a vendégéjszakák száma növekedett. Hogyha megnézzük a Széchenyi-kártyás költéseket, akkor azok is emelkedtek, hogyha a hazai és a külföldi vendégeket hasítjuk össze, akkor körülbelül 70 százalékos a hazai arány, tehát nem állnak meg az imént említett álhírek. Ezt valóban évről évre megpróbálják: tehát szerintük állandóan összeomlik a balatoni turizmus, de nem ezt látjuk a helyszínen, nem ezt látjuk a vonatokon vagy az autópályán, tehát rendben van, és mindenkinek javaslom, hogy menjen is, ha ideje engedi. Legalább még ezt a hetet használja ki mindenki, aki teheti

– hangzott el a műsorban.

Füstölnek a budapesti buszok

Elhangzott, hogy három busz kiégett az elmúlt hét második felében, egy pedig a hétvégén füstölt Budapest belvárosában.

A liberális portálok minden vonatkésésről beszámolnak, Magyar Péter minden vonatkésésről posztol, de ennek az ügynek a kapcsán nem nagyon kóstolgatták Karácsony Gergely főpolgármestert. Nem véletlen, hiszen a Tisza Párt és Karácsony együtt irányítja Budapestet.

Hidveghi Balázs közölte:

Fájóan hiányzik a főpolgármester. Én értem, hogy nyár van, és ilyenkor jólesik nyaralni, de én nem vettem észre, hogy itt lett volna, vagy konkrét lépéseket tett volna ebben az ügyben.

Több ilyen veszélyes helyzet kialakult, gond van a főváros vezetésével, felelőtlenség van – húzta alá.

A fővárost Karácsony Gergely vezeti, a Tisza együttműködésével adják azt a többséget, amely a döntéseket hozza

– mondta. Hangsúlyozta:

Ráadásul úgy vette át Karácsony Gergely a főváros vezetését, hogy jelentős tartalékkal rendelkezett, rendben volt a főváros gazdálkodása. Az elmúlt éveknek a teljesítménye az ő teljesítménye és az ő teljesítményük. Ezek a problémák őket jellemzik, nem a Fideszt.

A műsorban beszéltek arról is, hogy egy magánszolgáltatónak a mozdonya, vélhetően a mozdonyvezető hibája miatt, átment egy tilos jelzésen, és szembe ment egy szabályosan közlekedő vonattal. 200 méterre álltak meg egymástól, szerencsére a tragédiát sikerült elkerülni.

Mert működött az a biztonsági rendszer, amely pont ezekre a helyzetekre van kitalálva. Valószínűleg emberi mulasztás, emberi hiba történt, de a rendszer működött, és nem történt meg az a baleset, amely megtörténhetett volna. Meg tudtak állni, és nem történt sérülés. Ez a hír. Csak ugye ez nem passzol a baloldali sajtó narratívájába, ezért születtek az ügyben olyan hírek, amilyenek

– szögezte le az államtitkár, aki szerint az eset iskolapéldája annak, milyen az, amikor álhírt gyárt a baloldali-liberális sajtó.