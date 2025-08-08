augusztus 8., péntek

Helyreigazítás

Helyreigazítás a 2025. február 21-én közzétett „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként” című cikkünk miatt

Címkék#Tisza Párt#Kulcsár Krisztián#Magyar Olimpiai Bizottság#Tiszteletdíj

Helyreigazító közlemény.

MW

Helyreigazítás. A 2025. február 21-én „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként” címmel közzétett cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 125 millió forint közpénzt tüntetett el, ezzel azt a hamis látszatot keltve, hogy törvénytelen eszközökkel jutott hozzá ahhoz az összeghez, ami őt a 2017–2022. januári időszakban betöltött MOB elnöki tisztsége alapján jogszerűen járó tiszteletdíjként illetve költségtérítés formájában megillette.

 

