1 órája
Támogatásáról biztosította Ursula von der Leyen a lengyel határkerítést
Az Európai Bizottság elnöke a lengyel határkerítés előtt bejelentette, hogy ötszörösére emelik a védelmi kiadásokat. Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezett.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök (j) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart a lengyel-fehérorosz határon fekvő Krynkiben 2025. augusztus 31-én
Forrás: MTI/EPA/PAP
Fotó: Artur Reszko
Az Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írja a Magyar Nemzet.
A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.
A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt
– írta a látogatásról a közösségi médiában az Európai Bizottság feje.
Egy másik posztban szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, amely „határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül”, és hangsúlyozta, hogy az „új uniós költségvetésben javasoltuk a határigazgatásra szánt források megháromszorozását”.
A látogatás során elmondott beszédében von der Leyen a fentiek mellett többek között arról is beszélt, hogy az új európai költségvetésben ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak.
Míg Donald Tusk liberális kormánya dicséretet és támogatást kap a kerítésért, Magyarország, amely immár egy évtizede védi a Schengeni övezetet az illegális migrációtól, nem csupán finanszírozást nem kap, de büntetésekkel szembesül amiért nem enged az inváziónak.
Orbán Balázs: nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is
Orbán Balázs kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyennek – számolt be róla a Magyar Nemzet. A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:
„Örvendetes hír. De kezdhetnék azzal a tagállamok támogatását, hogy nem büntetik Magyarországot egy illegális migráció elleni határvédelmi rendszer miatt napi 1 millió euróra. Ha ezen múlik, nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is.”