Álhírvadászat
22 perce
Gulyás Gergely a Harcosok órája szerdai vendége – kövesse nálunk élőben!
Veszélyes az Otthon start, menekülnek a fiatalok az országból, visszalép a DK – vagy mindez csak a baloldal állítása? A Harcosok órája lerántja a leplet.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda reggeli Harcosok órájának vendége. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vendégével szokás szerint a baloldali álhírekről rántja le a leplet.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
