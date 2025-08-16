Választás 2026 1 órája

A Publicus szerint is vezet a Fidesz az egyéni választókerületekben

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a baloldali Publicus Intézet igazgatója tévéműsorban ismerte el, hogy a méréseik szerint vezet a kormánypárt. Helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben – jelentette ki Pulai András.

A baloldali közvélemény-kutató beismerte, hogy Fidesz előnyt mértek a Tiszával szemben (illusztráció) Forrás: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben – idézte a baloldalinak mondható Publicus Intézet igazgatójának, Pulai Andrásnak a Klikk TV Mélyvíz című műsorában elhangzott kijelentését a Magyar Nemzet.

Az intézet igazgatója elmondta, hogy érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, s csak országosan mérnek Tisza-előnyt. Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint országosan „kicsikét felül van mérve a Tisza”, s csak a párt „ hype-jának” köszönhető a jobb eredmény. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a mérések eredményei és Pulai beismerése egybevág Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn tett kijelentésével, miszerint jelenlegi állás szerint 80 egyéni mandátumot nyernének el a kormánypártok.

