Egyre több Európai Uniós országban feszült a helyzet az illegális bevándorlás miatt

Egyre több Európai Uniós ország küzd az illegális bevándorlás okozta társadalmi feszültséggel. Rengeteg beszámoló látott napvilágot eddig is a migránsok által elkövetett bűncselekményekről, azonban valami határozottan megváltozott. Az európai embereknek elege lett a Brüsszel által erőltetett migrációból. Számos európai nagyvárosban – köztük Londonban, Varsóban is – megmozdulások kezdődtek a kormányok ellen, ez pedig egyre nagyobb társadalmi nyomást helyez a politikusokra, ezáltal pedig a brüsszeli vezetésre is – írja a Magyar Nemzet.

A migráció kapcsán a szakértők már számtalanszor figyelmeztettek, hogy az beláthatatlan társadalmi változásokat indíthat el. Ennek egy jelentős részét pedig már meg is lehet figyelni Európa nagyvárosaiban. Párizsban, Londonban és Berlinben is egyre komolyabb problémát jelentenek a No-go zónák, ahol a bevándorló kisebbség az integráció helyett párhuzamos társadalmat képez.

Ezeken a helyeken pedig az erőszak mindennapossá vált.

Brüsszel nem enged a migrációból

Habár a nemzetek és kormányaik már kezdenek ébredezni – ki lassabban, ki gyorsabban – azonban ez nem mondható el a Brüsszeli vezetésről. Ursula von der Leyen vezetésével pedig még továbbra is a „szolidaritás” a kijelölt irány, ha a bevándorlásról van szó. Az Európai Bizottság elnöke továbbra sem hajlandó beismerni, hogy az eddigi migrációs politika megbukott és még mindig erőltetik az európai migrációs paktumot.

A megállapodás értelmében továbbra is az az elképzelés, hogy a kontinensre érkező migránsokat a tagállamok elosztják egymás között

Az egyébként formabontóként jellemzett tervezet lényegében az, ami ellen a magyar kormány immár évek óta küzd. A nemzeti kormányok – így hazánk is – számtalanszor jelezte már, hogy nem kér a migrációból, az európai tervezet azonban új köntösben ugyan, de még mindig a közös befogadást hangsúlyozza. Ez a szolidaritás azonban kiváltható lenne egy, a migrációs alapba befizetett összeggel. Így tulajdonképpen a nyugati országok akár pénzért cserébe át is tolhatnák a migrációs problémájukat más tagországokra.