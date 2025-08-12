augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brüsszel

34 perce

Dömötör Csaba: így szabnák át a tiszások főnökei az EU költségvetését (videó)

Címkék#pénz#Ukrajna#Magyar Péter#Dömötör Csaba#EU

A tervek alapján a következő hét évben 360 milliárd eurót biztosítanának Ukrajnának – mondta a fideszes EP-képviselő közösségi oldalán.

MW
Dömötör Csaba: így szabnák át a tiszások főnökei az EU költségvetését (videó)

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Dömötör Csaba a Facebook-oldalán figyelmeztetett: miközben a közvélemény figyelmét Magyar Péter „napraforgós-gyomos” történetei kötik le, Brüsszelben olyan költségvetési átalakítást készítenek elő, amely alapjaiban változtatná meg az uniós források elosztását Ukrajna javára – írja a Magyar Nemzet.

Kevesebb az agrárkasszába, kevesebb a kohéziós kasszába, több pénz hiteltörlesztésre és leginkább még több pénz Ukrajnának. E terveket az Európai Bizottság az Európai Parlament utolsó üléshetén hozta nyilvánosságra, talán, hogy ne lehessen erről vitatkozni, ami egyébként sikerült is

– mondta a fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő.

A tervek alapján a következő hét évben 360 milliárd eurót biztosítanának Ukrajnának, ebből százmilliárd vissza nem térítendő támogatás lenne, 160 milliárdot más uniós keretekből fedeznének, további 100 milliárd pedig hitelként érkezne. Ez a teljes uniós költségvetés közel ötödét jelentené – forintban mintegy 144 ezer milliárdot.

Ennek árát Dömötör Csaba szerint főként a gazdák fizetik meg: 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeggel vágnák meg az agrárkasszát, így jóval kevesebb gazda kaphatna területalapú támogatást – Magyarországon ez mintegy 150 ezer termelőt érintene.

Ráadásul az uniós piacokat már Ukrajna tagsága előtt teljesen megnyitnák az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu