Az orosz elnök négynapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába

A látogatás augusztus 31-től szeptember 3-ig tart, és több fontos diplomáciai eseményt foglal magában. Putyin részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján, valamint kétoldalú megbeszéléseket folytat több külföldi vezetővel – írta az orosz hírügynökség.

A programban szerepel egy háromoldalú találkozó is Kína, Mongólia és Oroszország vezetői között, továbbá külön tárgyalások Hszi Csin-pinggel és más államfőkkel.

Putyin tovább erősítené az orosz-kínai kapcsolatot

Putyin díszvendégként vesz részt Pekingben azokon az ünnepi rendezvényeken, amelyek a Japán feletti győzelem és a második világháború befejezésének 80. évfordulójára emlékeznek.

Az orosz elnök a látogatás előtt azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó.

Az orosz–kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik

– fogalmazott.