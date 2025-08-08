Vasmacska
A miniszterelnök a hekk-királyságban járt
Orbán Viktor hekket evett egy népszigeti étteremben.
Orbán Viktor miniszterelnök a népszigeti Vasmacska étteremben
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Népsziget. Vasmacska. Nyomozás. Helyszíni szemle. Van-e a hekknek feje?
– írta Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán.
A bejegyzéshez mellékelt fényképen az látszik, ahogy a kormányfő éppen hekket készül enni a népszigeti Vasmacska étteremben, a sült halnak pedig úgy tűnik, hogy nincs feje.
