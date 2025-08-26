6 perce
A Magyar Nemzet elérte Magyar Péter szakértőjét, aki kínos magyarázkodásba kezdett
Dálnoki Áron kitérő választ adott.
Forrás: Facebook
A Tisza Párt gazdasági szakértője a Magyar Nemzet megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került és a személyi jövedelemadó (szja) emelésének tervét tartalmazza, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésre.
Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. További kérdésre, hogy egyébként fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését,
kitérő választ adott.
Azt mondta, hogy figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.
Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”Mindenki több adót fizetne, aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
Az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.
A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.
