Zelenszkij legújabb lépésével komolyan kihúzhatja a gyufát Trumpnál

Veszélyes politikai játékot játszik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, figyelmeztetett az Axios amerikai portál nyomán a TASZSZ. A lap szerint az elnök az új jogszabállyal gyakorlatilag felszámolta a kulcsfontosságú korrupcióellenes szervek függetlenségét, miközben Donald Trump korábban többször is világossá tette, hogy Ukrajna szerinte „rendkívül korrupt állam”, Zelenszkij pedig „diktátor, aki választások nélkül uralkodik” – írja a Magyar Nemzet.

Zelenszkij könnyen magára vonhatja Trump haragját

A törvényt, amelyet a Verhovna Rada még július 22-én fogadott el, Zelenszkij aznap este alá is írta. Az új szabályozás értelmében a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) ügyészei ezentúl a legfőbb ügyész alá tartoznak, azaz a testület elveszíti önálló irányítását. Ezzel egy időben lehetővé válik, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) által vizsgált ügyeket más szervekhez csoportosítsák át, szintén a főügyész döntése alapján. Az új szabályok július 23-án hatályba is léptek. A döntés azonnali reakciókat váltott ki Ukrajnában. Kijevben és más nagyvárosokban tüntetések kezdődtek, az ukrán társadalom demokratikus része ugyanis úgy érzi, hogy az elnök hatalmi érdekei felülírják a jogállami normákat. A Korrupcióellenes Akció Központ vezetője figyelmeztetett:

Zelenszkij főügyésze le fogja állítani az elnök minden barátja elleni nyomozást.

Nemcsak civil szervezetek, de egyes képviselők is tiltakoztak. Inna Sovsun parlamenti képviselő szerint az ülés napján a jogszabályt „egyértelmű eljárási szabálysértések ellenére nyomták át”. Azt mondta:

A Nép Szolgája párt képviselői tapsoltak. Olyan volt, mint egy boszorkányszombat.

Az Axios szerint a lépés könnyen kiválthatja Donald Trump haragját is, aki már elnöksége korábbi időszakában is kétkedve tekintett Ukrajnára, és rendszeresen bírálta az ottani átláthatóság hiányát. Az amerikai elnök jelenleg is rendkívül kritikus Zelenszkijjel szemben, és többször is világossá tette, hogy amennyiben Kijev nem hajlandó felszámolni a belső korrupciót, nem számíthat automatikusan amerikai támogatásra. Az Axios szerint Zelenszkij most a „tűzzel játszik”, hiszen a korrupcióellenes szervek függetlenségének felszámolása a lehető legrosszabb üzenetet küldi Washingtonba, különösen akkor, amikor Ukrajna amerikai segélyekből él.

