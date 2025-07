Szijjártó: Brüsszel sorozatos hibái miatt az EU egyre gyorsabban gyengül (videó)

Erre kiváló példaként említette Andorrát, és elmondta, hogy Magyarország ezért azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió végre valahára írja alá az országgal már letárgyalt társulási megállapodást.

Andorra gazdasági teljesítménye jól láthatóan hozzáadna az európai gazdasági teljesítményhez, Andorra költségvetése egyensúlyban, sőt pozitív tartományban van, évente tízmillió turistát fogadnak, nagyrészt Európából, euróval fizetnek, szóval nem látjuk az okát annak, ami miatt ezt a társulási megállapodást ne lehetne aláírni

– jelentette ki.

A miniszter végül arra is kitért, hogy mindkét ország ragaszkodik a szuverenitásához, többek között abban a kérdésben is, hogy ők határozzák meg, kiket engednek be a területükre, és határozottan fellépnek az illegális bevándorlással szemben. „A szuverenitást nagyon fontosnak tartjuk a gazdaság, az adózás terén is. Andorra és Magyarország versenyképességét is nagymértékben megalapozzák az alacsony adók, ezért nem fogadjuk el, hogy bárki kívülről erőszakoljon ránk bármilyen adóemelést” – mondta.