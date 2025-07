Rácz András szakértéseiben nem törődik a bizonyítékokkal

Szóval összességében az, hogy február közepén egy elkeseredett, kimerült, túlhajtott Zelenszkij (ne feledjük, ekkor már egy éve háború van) dühében azt kiabálja az egyik miniszterének, hogy fel kellene robbantani a Barátság-olajvezetéket, önmagában még nem különösebben drámai fejlemény. Valószínűleg ennél sokkal durvább dolgok is elhangzottak már Moszkvában is, Kijevben is az elmúlt tizenöt hónapban.