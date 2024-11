További tízezer rendfenntartót vezényelnek Valenciába az áradások utáni segítséghez További tízezer rendfenntartót vezényelnek Valencia tartományba, hogy részt vegyenek az özönvízszerű esőzések következtében kialakult, eddig 214 emberéletet követelő áradások utáni segítőmunkában – jelentette be a spanyol miniszterelnök a kormány krízisbizottságának szombati ülését követően Madridban. „Az állami fegyveres erők egységeinek legnagyobb bevetéséről beszélünk, amely valaha megtörtént hazánkban béke idején” – fogalmazott Pedro Sánchez. Mint mondta, az elmúlt két napban 2500 katona érkezett a kedden bekövetkezett természeti katasztrófa helyszínére, akiket újabb ötezer követ a hétvégén. Szintén ötezer emberét irányítja át a rendőrség és a csendőrség, megduplázva ezzel a már ott lévő egységeik létszámát. A kormányfő hangsúlyozta, hogy mozgósítják az összes szükséges erőforrást azért, hogy a segítség mindenhova eljuthasson. Még mindig vannak olyan területek, amelyeket nem értek el – tette hozzá. A kabinet ötpontos cselekvési tervét ismertetve elmondta: az első az életmentés, ez követi az eltűntek felkutatása és a holttestek azonosítása, a sérült közszolgáltatások helyreállítása, a biztonság garantálás az utcákon, valamint a károk helyreállításhoz szükséges erőforrások biztosítása. Utóbbival kapcsolatban bejelentette: a valenciai tartomány felhatalmazást kap a pénzügyminisztériumtól, hogy jóváhagyjon minden sürgős és szükséges kiadást. Kitért arra is, hogy a kárenyhítés érdekében támogatást kérvényeztek az Európai Unió szolidaritási alapjából. Ismertetése szerint az áramszolgáltatás 94 százalékát és a sérült távközlési vonalak felét már helyreállították. Újra működik a gyorsvasúti összeköttetés Barcelonával, a helyiérdekű vasúti vonalak közül kettő, és a tehervasúti forgalom Aragón és Katalónia tartományokkal. „Minden erőfeszítést meg kell tennünk, el kell felejtenünk a nézeteltéréseinket, félre kell tennünk az ideológiákat, és egységes országként kell fellépnünk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy lesz még idő a felelősség tisztázásra. A spanyol sajtó az elmúlt napokban azt taglalta, hogy vajon miért nem kaptak időben figyelmeztetést az érintett térségben élők az időjárási vészhelyzetről. A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) kedd reggel a legmagasabb, vörös riasztási fokozatot adta ki a térségre, amelynek időtartamát a nap folyamán többször is meghosszabbította. A lakossági mobiltelefonokra viszont csak este érkezett központi figyelmeztetés. Eva Sanz, Benetússer polgármestere a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) beszélt arról, hogy az áradásról szóló riasztást akkor kapták meg, amikor már „nyakig ért a víz”. A spanyol belügyminisztérium közleménye szerint a lakosság értesítése a tartomány hatáskörébe tartozik. A régió elnöke viszont azt hangsúlyozta, hogy meghatározott protokoll vonatkozik ezekre a szituációkra, amelyeket pontosan betartottak. A keleti tartomány katasztrófa sújtotta területeire az elmúlt napokban tömegek indultak segíteni. A régió vezetése koordinációs központot állított fel az önkéntesek fogadására, ahol a köztévé információja szerint tízezer ember gyűlt össze. Az önkénteseket védőfelszereléssel, takarítóeszközökkel és élelemmel ellátva, ötvenfős csoportokban, buszokkal szállították a kijelölt helyszínekre. Többségük a valenciai tartomány más részeiről érkezett, de sokan utaztak át a szomszédos tartományokból is. Valencia vezetése közlekedési korlátozásokat vezetett be a járható utakra is, és arra kért mindenkit, aki segítene, hogy ne induljon útnak saját autóval, mert akadályozhatja a mentőegységek munkáját. A térség egyes részeire szombaton is heves esőzéseket jelzett a meteorológiai szolgálat.