Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson a választópolgárok békeakaratának megtestesülése, ezt most már Brüsszelben is észre kell venni – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Tóth Erik az AK kutatási igazgatója. Ha tetszik, ha nem most egy új európai stratégiára van szükség ebben a kérdésben, amelynek a születési pillanata Budapesthez fog kötődni – hangsúlyozta az Európai Politikai Közösség és az Európai Unió budapesti csúcstalálkozói kapcsán. Ez egy elképesztő hír Magyarország szempontjából – jegyezte meg.

Idén harmadik alkalommal rendezte meg az Alapjogokért Központ a CPAC Hungary-t

– emlékeztetett rá Lajkó Fanni, a központ elemzője. Itt felszólalt például Donald Trump is, aki videóüzenetet küldött, külön köszöntötte Magyarországot illetve az Alapjogokért Központot is.

Ha Donald Trump ennyire itt van közöttünk Magyarországon, és ennyire erős diplomáciai kapcsolatot ápol velünk, akkor én azt gondolom, hogy a következő időszakban még jobb lesz

– hangsúlyozta.