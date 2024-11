Scott Bessent befektetési alapkezelőt jelöli pénzügyminiszternek Donald Trump

Scott Bessent befektetési szakember lehet a Trump-adminisztráció pénzügyminisztere; egyik feladata az amerikai vámpolitika szigorításának kidolgozása lesz – jelentette be a leendő elnök pénteken.

Közleményében Donald Trump a világ vezető nemzetközi befektetőjeként, geopolitikai és gazdasági stratégájaként jellemezte jelöltjét, aki 35 éve dolgozik ebben a szférában.

„Újra megerősítjük a privát szektort” – hangsúlyozta a megválasztott elnök, aki szerint jelöltje segítséget nyújt majd letérni a szövetségi államadósság növekedésének fenntarthatatlan pályájáról.

Hozzátette, hogy jelöltje támogatja elképzelését az amerikai versenyképesség növelésére, az Egyesült Államok számára kedvezőtlen kereskedelmi mérleg megszüntetésére, és az amerikai energiakitermelés dominanciájának megteremtésére.

Scott Bessent az Egyesült Államok 79. pénzügyminisztere (Secretary of the Treasury) lehet, amennyiben a szenátus megerősíti a tisztségben.

A 62 éves kijelölt miniszter 2015 óta vezeti az általa alapított globális befektetési céget, a Key Square Groupot. Korábban különböző befektetési vállalkozásoknak dolgozott, a 90-es években a Soros Alapkezelőnél, amelyet 2000-ben hagyott ott. 2006 és 2011 között a Yale Egyetemen gazdaságtörténetet is oktatott.

Donald Trump elnökválasztási kampányában gazdaságpolitikai tanácsadóként és támogatóként működött közre.

Többször hangoztatta célként a 3 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt, valamint az amerikai kőolaj-kitermelés fokozását napi 3 millió hordóval.

Scott Bessent támogatója az alacsony adókra, az állami költekezés visszafogására és a deregulációra épülő gazdaságpolitikának.

Az Egyesült Államok szövetségi államadóssága pénteken átlépte a 36 ezer milliárd dollárt - közölte a pénzügyminisztérium. Az adósság növekedése gyorsuló pályát mutat; az eladósodottság mértéke alig négy hónapja, júliusban lépte át a 35 ezer milliárdot.

Donald Trump pénteken megnevezte munkaügyi miniszterét (Secretary of Labor) is, Lori Chavez-DeRemer kongresszusi képviselő személyében.

A leendő elnök közölte azt is, hogy Russell Thurlow Vought lesz a költségvetés előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szövetségi hivatal (Office of Management and Budget) vezetője, aki első elnöki időszakában már betöltötte a tisztséget.