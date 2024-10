Cikkünk frissül

A magyar kormányfő kedd délután fél háromkor sajtótájékoztatót tart Strasbourgban, amellyel megágyazhatnak a magyar álláspontok szerdai ismertetésének. Így tehát Orbán Viktort ma a sajtó, szerdán pedig a képviselők kérdezhetik. A miniszterelnököt várhatóan erős bírálatok érik majd.

A sajtótájékoztató élő közvetítését majd itt tudja követni, folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk a videó alatt lesz olvasható.

Magyarország július elsejétől tölti be az uniós elnökséget. „2011 után másodszor látjuk el ezt a feladatot, a második magyar elnökség, és én személyesen is másodszor vezetem ezt a munkát, és a harmadik időpontja is be van írva a naptáramba már. Hiszen fontos az optimizmus. Ahogy visszaemlékszem az első elnökség idejére” – jelentette ki Orbán Viktor Strasbourgban. Hozzátette, hogy az is egy válságos időszak volt, hiszen megvolt még az utóhatása a pénzügyi válságnak, akkor kellett kezelni az arab tavasz következményeit is – tudósít a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

De összefoglalóan mégis azt mondhatom önöknek, hogy az Európai Unió helyzete ma jóval súlyosabb, mint 2011-ben volt. Mit látunk ma? Először is Ukrajnában, vagyis Európában dúl egy háború. Súlyos konfliktusok vannak a közel-keleten, amelynek érezzük a hatásait. A migrációs válság 2015 óta nem látott méreteket öltött. A biztonsági fenyegetések a schengeni térség megbénulásával és szétesésével fenyegetnek. Ma éppen a svédek jelentették be, hogy a schengeni szabad mozgás szabályait fölfüggesztik.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy mindeközben Európa folyamatosan veszít a globális versenyképességéből, erre pedig az úgynevezett Draghi-jelentés is kitért. Ebben az szerepel, hogy Európát lassú agónia fenyegeti.

Macron elnök úr néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy Európa meghalhat, mert kiszorul a piacairól. Mario Draghihoz és Emmanuel Macronhoz képest én egy mérsékelt miniszterelnök vagyok. Magam is úgy látom, hogy az európai versenyképesség hanyatlása a legsúlyosabb kihívás, amivel szembe kell néznünk. Ez volt tehát a helyzet, amiben a magyar elnökség folytatja a munkáját. Az a feladatom, hogy az Európai Parlamentbe bemutassam, hogy mit javasol Magyarország ebben a helyzetben

– fogalmazott a kormányfő. Megjegyezte, hogy a magyar álláspont szerint ezeken a bajokon csak akkor lehetünk úrrá, ha változtatunk. Tehát az Európai Uniónak változnia kell, és „a magyar elnökség munkájával ennek a változásnak akarunk a katalizátorai lenni. Kiemelte ugyanakkor, hogy a magyar elnökség az ország méreténél fogva problémákat vethet fel és tehet javaslatokat, hiszen Magyarország nem akkora, mint Németország vagy Franciaország. „Mi fölvetni tudunk problémákat, csak javaslatokat tudunk tenni, és az európai intézményeknek kell végül majd döntéseket hozniuk” – fűzte hozzá.