Kereszténység 30 perce

Mária Út Zarándokiroda nyílt a budapesti Ferenciek terén

A Mária Út Magyarország mellett Lengyelországot, Szlovákiát, Romániát, Ausztriát, Horvátországot, valamint Bosznia-Hercegovinát is érinti, ezért a zarándokúttal kapcsolatos magyar kiadványok mellett angol nyelvű tájékoztatók is elérhetők a zarándokponton, ahol térképeket, pecsételőlapokat is lehet vásárolni.

Tarcal határában, az Ó-temető feletti dombon magasodik 2015 óta Európa legnagyobb Jézust ábrázoló gránitszobra, az Áldó Krisztus szobor, ami az 1400 kilométeres, Közép-Európában haladó zarándokúthálózat, a Mária-út egyik állomása is. Forrás: MTI/MTVA/Bizományosi Fotó: Oláh Tibor

Megnyílt a Mária Út Zarándokiroda a budapesti Ferenciek terén, ahol hétköznapokon egyebek mellett a hét közép-európai országot érintő zarándokúthoz kapcsolódó térképeket, pecsételőlapokat és egyéb fontos információkat tartalmazó kiadványokat lehet megvásárolni. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a keddi budapesti sajtótájékoztatón kiemelte: amióta a kereszténység létezik, azóta zarándoklatok is vannak. A történelem során sokféle divat emelkedett ki, aztán süllyedt el, de a zarándoklat mindig is fontos volt az emberek számára, hiszen ezekről az utakról mindenki más emberként, feltöltődve tér vissza. Ezért is fontos, hogy minél többek számára megnyíljon ez a lehetőség - fogalmazott az államtitkár. A Mária Út népszerű és ismert zarándokút, hiszen évente tízezer ember teszi meg az egész zarándoklatot, vagy annak egy-egy szakaszát - jegyezte meg Rétvári Bence. Mint mondta, ennek a fontosságát érzékelve a kormány úgy döntött, hogy a következő években is 50-50-50 millió forinttal segíti a kezdeményezést, és támogatta azt az indítványt, hogy a Mária Út bekerülhessen az Európai Kulturális Útvonalak közé. A Mária Út Magyarország mellett Lengyelországot, Szlovákiát, Romániát, Ausztriát, Horvátországot, valamint Bosznia-Hercegovinát is érinti, ezért a zarándokúttal kapcsolatos magyar kiadványok mellett angol nyelvű tájékoztatók is elérhetők a zarándokponton, melyek részben az egész úttal, részben annak bizonyos részleteivel kapcsolatos információkat tartalmaznak - emelte ki az államtitkár. A főváros egyik legforgalmasabb terén megnyílt zarándokpontnak a járókelők és turisták fele is üzenete van, ugyanis a vallásturizmus, a zarándoklat a találkozásról szól - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Magyarország kormánya kiemelten támogatja a Kárpát-medencei vallásturizmust, az értékkincseket, a zarándokutakat, azokat az élő közösségeket, amelyek értéket hordoznak, éppen ezért ez a zarándokpont is kormányzati támogatásból valósulhatott meg annak a nagyobb programnak a részeként, amelyben azt szeretnénk elérni, hogy a Mária Út elnyerhesse az európai kulturális útvonal címet - fogalmazott a miniszteri biztos.

Mint mondta, Visegrádon néhány héttel ezelőtt rendezték meg az európai kulturális útvonalak nagy találkozóját, melyre több mint 40 országból 300 vendég érkezett. A rendezvény során bemutatkozhatott a Mária Út és az a kormányzati program is, mely a vallásturizmus támogatására jött létre. A zarándokpont megnyitása üzenet a zarándokoknak és a hívőknek, valamint Magyarország és Európa számára is. "Máshol ezeket a helyeket bezárják és megszüntetik, mi pedig ezeket a helyeket élettel és értékkel töltjük meg" - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc. A Mária-út (Via Mariae) Közép-Európában haladó zarándokúthálózat építése 2006 óta folyik több ország egyesületének és alapítványának kezdeményezésével és összefogásával. Céljuk az, hogy megismertessék Közép-Európa vallási és kulturális értékeit, a zarándoklatra vállalkozók számára pedig biztonságos zarándokhálózatot építsenek ki.

