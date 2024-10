A tudóstó arról is beszámolt, hogy

Magyar Péter Hitlerrel indított, a náci Harmadik Birodalom egykori vezetőjét idézte, szerinte a Fidesz, és a közmédiában dolgozók megfogadták az ő tanácsát, ezért hazudnak.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt 2024. október 5-én

Fotó: Koszticsák Szilárd

A többször hazugságon kapott Magyar ezután szokásos beszédelemeit vetette be, majd arról beszélt, hogy Kádár idején jobb volt a közmédia, mint most, többek között azért, mert a saját nagyapja is rendszeres szereplője volt akkoriban a tévének.

A további részletekért kattintson IDE!