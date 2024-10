Gyopáros Alpár elmondta: 2010 előtt azzal a problémával szembesültek, hogy a vidéki kistelepülések az elnéptelenedéstől szenvedtek, bölcsődéket, óvodákat és iskolákat is bezártak.

Amikor 2019-ben elindult a Magyar falu program, már működött a családi otthonteremtési támogatási rendszer, a családi adókedvezmény, a babaváró hitel és elindult a falusi csok. Utóbbi révén 2024-ben már több mint 47 ezer falusi család tudta megteremteni, fejleszteni vagy bővíteni otthonát vidéken – tette hozzá.

A kormánybiztos beszélt arról is, hogy a vidéki bölcsődék létjogosultságát nemcsak a kedvező demográfiai helyzet, hanem az is bizonyítja, hogy a munkaerőpiac igényli az édesanyák munkába történő visszatérését is.