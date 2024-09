Energiadiplomáciai szempontból a gazdasági semlegesség azt jelenti nálunk, hogy mindenkivel kereskedünk, hiszen a sok kapcsolat nagyobb biztonságot és jobban tárgyalható árazást jelent – mondta el Cseh Tamás Zoltán. Mert ha ki vagyunk szolgáltatva egy partnernek, az kisebb biztonság és az árazási kérdést a másik félnek adtuk át – fejtette ki.

A brüsszeli fejleményekkel kapcsolatban Dornfeld László elmondta:

a bizottságban egyetlen egy személy van, aki most már abszolút teljhatalommal rendelkezik, ez Ursula von der Leyen.

Ismerette: új beceneve is van, úgy hívják, hogy Ursula császárnő. Korábban Ursula királynőként emlegették, most viszont rangot lépett, tehát már császári titulust is kapott. Minden potenciális vetélytársát sikerült ugyanis kigolyóznia az Európai Bizottságból. Egy császárnőnek pedig birodalomra van szüksége – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

