Olaszország középső részén a legmagasabb árvízvédelmi készültség lépett életbe Olaszországban Emilia-Romagna és Marche tartományban a legmagasabb, vörös színű árvízvédelmi készültség lépett életbe, országutakat és hidakat zártak le, valamint több vasúti járatot felfüggesztettek, miközben megkezdődött a lakosság biztonságba helyezése csütörtök hajnaltól.

Emilia-Romagnában néhány óra alatt több mint ezer embert szállítottak el otthonából: több mint nyolcszázat Ravenna város térségében, további kétszázat Bologna körzetében. Többen már a csütörtökre virradó éjszakát is ideiglenes szálláshelyeken töltötték, amelyeket a katasztrófavédelem jelölt ki számukra. Hajnalban elkezdődött az elszigetelt települések evakuálása, valamint a töltések melletti lakóépületekből is kiköltöztették az embereket. Ahol szükség van rá, helikopterrel szállítják el a helyieket. ⛑ İtalya tarihi selde Ravenna itfaiye helikopteri, kurtarma operasyonu için görev başında. 5 kişi kurtarıldı.



⛑ Italy Ravenna firefighting helicopter on duty for rescue operation. 5 people rescued#Emilia- #Romagna, #Italy #Alluvione | #maltempo pic.twitter.com/iRsY8vyCF4 — iklim değişikliği haber (@IKrizi96812) September 19, 2024 A tanítás szünetel, öt vasúti vonalon függesztették fel a forgalmat, a nagysebességű vonatok is kerülőúton kötik össze az ország északi és déli részét. Ravennában az egyébként patakként ismert Senio duzzadt meg és lépte át a rakpartokat, jelenleg a város központja felé áramlik. Folyamatos figyelem alatt áll a Lamone folyó is, valamint Forlí város térségében a Montone, amely már több ponton kilépett a medréből. Michele de Pascale, Ravenna polgármestere, elmondta, hogy készültek a térségben az utóbbi időben évente ismétlődő árvízre, de most is hirtelen és nagy erővel érkezett. A problémát először a patakok és folyók jelentik, utána pedig a csatornarendszer „felrobbanása” – mondta. A ravennai polgármester elrendelte, hogy a Lamone és Montone folyók mentén élők az épületek magasabb emeleteire húzódjanak, vagy a befogadásra kijelölt szálláshelyekre költözzenek át. Csütörtöktől zárva tartanak a piacok, temetők, sportlétesítmények, múzeumok, könyvtárak, nappali idősellátó és más szociális központok, lezárták a parkokat, és szünetelnek a kulturális események is.